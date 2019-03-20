الأوقاف تعلن عن قبول دفعة جديدة من خطباء المكافأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لأداء خطبة الجمعة بالمكافأة ضمن (بند التحسين المادي) من خريجي جامعة الأزهر من الكليات الشرعية والعربية، على ألا يقل التقدير العام عن جيد جدًا.

ومن المقرر عقد اختبار تحريري وشفوي لمن تتوفر فيهم الشروط، على أن يتم التقدم لملء النموذج المنشور بموقع الوزارة خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان.

ولملء نموذج التقدم لأداء خطبة الجمعة بنظام المكافأة (اضغط هنا https://ar.awkafonline.com/?p= 70465).