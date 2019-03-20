محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قال الرئيس السوري بشار الأسد إن التنسيق المشترك مع روسيا من عوامل الصمود في وجه الجماعات الإرهابية، فيما صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بأن جميع اللبنانيين يريدون عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كما تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن بأقصى درجات الحزم في محاكمة منفذ هجوم المسجدين يوم الجمعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: كل اللبنانيين يريدون عودة النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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