أمريكا تمدد إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء استمرار إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة 90 يوما إضافية.

ويستهدف الإعفاء الأمريكي مساعدة العراق في تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وهو ما يعني استمرار إعفاء بغداد من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني بشكل خاص. وانتهى الإعفاء الأول الذي منحته واشنطن للعراق في ديسمبر الماضي أمس الثلاثاء.

ويأتي تمديد الإعفاء الأمريكي للعراق رغم الحملة الأمريكية ضد إيران التي تتهمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء أغلب مشكلات منطقة الشرق الأوسط.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان :"نواصل مناقشة العقوبات الخاصة بإيران مع شركائنا في العراق".

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن التعاون مع بغداد لإنهاء اعتمادها على إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن التوسع في استغلال موارد العراق من الغاز الطبيعي وتنويع مصادر وارداته من الطاقة سيعزز الاقتصاد العراقي بالإضافة إلى تشجيع قيام "عراق موحد ومزدهر ومتحرر من النفوذ الإيراني".

يأتي القرار الأمريكي بعد أسبوع من زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق لأول مرة منذ توليه منصبه في 2013. واستهدفت الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام تعزيز العلاقات بين إيران والعراق، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة حشد الدعم الإقليمي لتحركاتها المناوئة لإيران.