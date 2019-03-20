بينهم "حلاوتهم".. متحف النسيج يكرم الأمهات المثاليات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

يقيم متحف النسيج المصري، الأربعاء، احتفاله السنوي بعيد الأم تحت عنوان "أم المعز"، برعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وإشراف إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف.

ومن المقرر أن يُكرّم المتحف عددًا من الأمهات المثاليات من شارع المعز ومنطقة الجمالية في مقدمتهن السيدة حلاوتهم زينهم إبراهيم، الناجية من تفجير الدرب الأحمر الإرهابي.

كما يستضيف المتحف الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز التي تتحدث عن قيمة الأم في الدراما المصرية من خلال أدوارها الفنية المختلفة.