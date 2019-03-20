أستراليا تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات أردوغان

استدعت أستراليا السفير التركي لديها على خلفية تصريحات رجب طيب أردوغان حول مجزرة كرايست تشيرش، بحسب ما أوردت فرانس برس.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، الأربعاء، إنه سيستدعي السفير التركي في كانبيرا لكي يشرح التصريحات "المسيئة للغاية" التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أعقاب مجزرة كرايست تشيرش.

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لـ"إيه بي سي"، "أجد هذا تعليقًا مسيئًا

للغاية، بالطبع أجده كذلك، وسأستدعي السفير التركي اليوم لمناقشة هذه القضايا"

وكان أردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قدّم الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام.

Advertisements

ورد الرئيس التركي على العبارات المتطرفة التي وردت في رسالة تارانت قبل تنفيذ الهجوم

على المسجدين: قائلا: "لقد جاء أجدادك وعادوا في توابيت. إذا أتيت مثل أجدادك، فتأكد أنك ستعود مثلهم".

ولم يكتف أردوغان بالرد على عبارات تارانت المتطرفة، بل استغل الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا خلال خطابه، وعرض فيديو المجزرة الذي بثه الإرهابي على الإنترنت، على الرغم من قيام فيسبوك وشركات عدة بحذفه بسبب بشاعته.

وقد وبخ وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، أردوغان على استخدامه فيديو الهجوم على المسجدين، قائلا إنه أخبر وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو بخطورة ذلك على نيوزيلندا