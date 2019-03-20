أمريكا والاتحاد الأوروبي تضيقان الخناق على بوينج

في خطوة من شأنها تعميق جراح "بوينج"، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات جديدة ضد شركة الطيران.

وطلب وزير النقل الأمريكي التدقيق في الرخصة الممنوحة من قبل اتحاد الطيران المدني الأمريكي لطائرات "بوينج

737 ماكس".

كذلك صرح المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي، باتريك كي، بأن الاتحاد لن يسمح بتحليق طائرات بوينج من نفس الطراز الذي تحطم في إثيوبيا في أجواء

دول الاتحاد إذا لم يحصل على ضمانات كافية من شركة بوينج.

وأضاف: "ستبحث الوكالة بشكل متعمق جدا تحديث بوينغ للبرمجيات وكل أنماط القصور في طراز بوينج 737 ماكس"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراراته بصرف النظر عما تقرره إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية في هذه القضية".