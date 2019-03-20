حقيقة القصف الإسرائيلي على دمشق

ذكرت وسائل إعلام عربية، تضارب الأنباء، مساء اليوم، حول تعرض مناطق في العاصمة السورية دمشق، إلى قصف إسرائيلي.

وذكرت صفحات سورية عبر مواقع

التواصل الاجتماعي عن تعرض منطقتي قدسيا والهامة، إلى ضربات جوية من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت صفحة "دمشق الآن" المقربة الحكومة السورية أن الأصوات المسموعة تبين أنها تعود لتدريبات قوات الجيش السوري، ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق على تلك الأنباء حتى لحظة نشر هذا النص.

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