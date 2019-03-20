نتنياهو يعلق على اغتيال عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت

علق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، على إعلان جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اغتيال عمر أبو ليلى (19 عاما) منفذ عملية سلفيت، التي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين. سلفيت، التي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين. وقال نتنياهو في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية : "أهنئ جهاز الأمن "الشاباك" ووحدة "يمام"، وقوات الجيش الإسرائيلي على العمل السريع الذي أدى إلى تصفية الذي قتل الجندي غال كايدان والحاخام الراحل أحيعاد إيتنجر".

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