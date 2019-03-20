"خليفة الإنسانية" تنجز مشروع تطوير ميناء سقطرى

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مشروع تطوير ميناء جزيرة سقطرى اليمنية، ضمن حزمة من المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن والتي تترجم جهود الدولة ووقفتها إلى جانب الشعب اليمني في محنته، وفي خطوة من شأنها تنشيط التجارة الملاحية في المحافظة. وتضمنت أعمال التأهيل، وفق مصدر مسؤول في مؤسسة «خليفة الإنسانية»، تطوير الميناء وتأهيل كادر العمل، وإضافة رصيف بحري بطول 90 متراً، ومراجعة اللوائح وتنظيم العمل الداخلي للميناء والجمارك، وعمل غاطس بعمق 4 أمتار ونصف متر لإرساء السفن الكبيرة. وأضاف المصدر لـ «الاتحاد»، أن العمل يجري على إنجاز كاسر أمواج لاستقبال السفن خلال فترة الرياح والعواصف، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر من المشاريع التطويرية الأساسية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة سقطرى، حيث سيساهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد السفن والبواخر، بالإضافة إلى تسهيل حركة الملاحة البحرية، لا سيما أن الميناء يعتبر شرياناً أساسياً وبوابة لتنمية المحافظة. وقال المصدر، إن دولة الإمارات تواصل مساعداتها للشعب اليمني وإعادة تأهيل البنية التحتية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس المؤسسة. وتلعب دولة الإمارات دوراً بارزاً وإنسانياً كبيراً في النهوض بمحافظة أرخبيل سقطرى بمختلف النواحي والمجالات الأساسية، وفي مقدمتها الجانب الإغاثي، وإيصال المساعدات إلى مناطق سقطرى كافة.

كما تواصل مؤسسة «خليفة الإنسانية»، جهودها الإنسانية في أرخبيل سقطرى، من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والخدمية الرامية إلى إنعاش الحياة وتطبيع الأوضاع، والتخفيف من معاناة الأهالي، حيث دشنت المؤسسة مشروع إعادة تأهيل طرق مناطق شرق مدينة «حديبوه» عاصمة الأرخبيل التي تضررت جراء السيول والأمطار الناجمة عن الأعاصير التي ضربت المحافظة خلال السنوات الماضية.

وعبّر أهالي المناطق المستفيدة عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل مؤسسة «خليفة الإنسانية» من أجل التخفيف من معاناتهم، وتسهيل عملية تنقلهم، ووصول البضائع والاحتياجات إلى مناطقهم.