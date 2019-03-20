الأردن وفرنسا يبحثان الحل السياسي للأزمة السورية

جمال ابراهيم (عمّان) اتفق الأردن وفرنسا أمس، على استمرار التنسيق بينهما لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفق القرار الدولي 2254 وبما يتيح الظروف لعودة اللاجئين السوريين لبلدهم. جاء ذلك في لقاء بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومبعوث الرئيس الفرنسي لسوريا فرانسوا سينيمو في عمان جرى فيه بحث جهود حل الأزمة السورية وتوفير الدعم للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم في ضوء نتائج المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا الذي عقد في بروكسل الأسبوع الماضي. وذكر بيان للخارجية الأردنية أن الجانبين أكدا دعم بلديهما للمبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون في جهوده إحراز تقدم نحو الحل السياسي للأزمة كما أكدا أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمحاربة الإرهاب. ووفق البيان أشاد الصفدي وسيمينو بنتائج مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا الذي أثمر تعهدات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لدعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم. واطلع الوزير الأردني المبعوث الفرنسي على تبعات أزمة اللجوء السوري على قطاعات حيوية في الأردن. وبحسب البيان فقد ثمن سينيمو الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن إزاء اللاجئين السوريين.

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