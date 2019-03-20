الجيش العراقي يستنفر قواته على الحدود مع سوريا

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)، باسل الخطيب (أربيل)

استنفرت القوات الأمنية العراقية قطاعاتها على الشريط الحدودي مع سوريا لمواجهة أية هجمات أو عمليات تسلل قد يقوم بها تنظيم «داعش» عبر الحدود. وأفاد بيان لوزارة الدفاع العراقية بأنه في إطار هذه الاستعدادات قام قائد عمليات الجزيرة أمس، بتفقد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، والتقى بآمري القطاعات العسكرية المرابطة على الحدود الدولية. ودعا إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والمراقبة والرصد الدقيق وتسيير الدوريات النهارية والليلية ونصب الكمائن وتعزيز النقاط بقوة قتالية كافية، وتعزيز الجانب الاستخباري بحثًا عن الخلايا الإرهابية.

إلى ذلك، أفادت الشرطة العراقية أمس، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش بهجوم مسلح أثناء عملية تفتيش في قضاء «الطارمية» شمال بغداد. ونقل موقع «السومرية نيوز» الإخباري عن مصدر أمني قوله إن «هجوماً مسلحاً وقع أثناء تنفيذ عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد، ما أسفر عن سقوط 8 بين قتيل وجريح في صفوف قوات الجيش». وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القبض على مسؤول التفجيرات والتهجير في قضاء «المدائن» جنوب شرق بغداد. وذكر بيان لمديرية الاستخبارات أنه «بعملية نوعية واستباقية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من الإيقاع بأحد الإرهابيين الخطرين الذين لعبوا دوراً كبيراً في عمليات التهجير الطائفي وتفجير المنازل وزرع العبوات الناسفة في قضاء المدائن، وتلقي القبض عليه بعد أقل من 30 دقيقة من دخوله المنطقة وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب».

وفي سياق آخر، أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، تجدد الاشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال الكردستاني في سنجار بعد أقل من يومين على الاشتباك الأول الذي حصل بينهما. وقال المصدر إن «جندياً عراقياً قتل في اشتباكات الأمس وأصيب 4 آخرون»، مبيناً أن قوات حزب العمال الكردستاني نشرت قناصتها على أطراف القضاء.

وأضاف أن الاشتباكات أدت كذلك إلى حرق عجلة تابعة للجيش العراقي. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد الماضي، مقتل جنديين في اشتباكات وقعت مع حزب العمال الكردستاني. وقالت خلية الإعلام في بيان لها، إن «قوة من حزب العمال الكردستاني، اعتدت الأحد على نقطة تفتيش الفوج الأول لواء 72 التابع لقيادة عمليات نينوى بعد أن طالب أحد الجنود تلك القوة بالحصول على الموافقات الأمنية بغية السماح لها باجتياز السيطرة».

وأكدت الخلية أن «تلك القوة دهست الجندي واعتدت على النقطة الأمنية، الأمر الذي أدى إلى نشوب اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من القوات الكردية».

مقتل 23 جندياً تركياً بهجوم لـ«الكردستاني» شمالي العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني، أمس، عن مقتل وإصابة 33 جندياً تركيا داخل إقليم كردستان العراق، مؤكداً مقتل 5 من عناصره أيضاً. وقال توفان زيهات، مسؤول إعلام «قوات الدفاع الشعبي»، الجناح المسلح للحزب، في تصريحات صحفية، إن «مسلحي القوات نفذوا السبت الماضي، عملية نوعية بمناطق كردي ليلكان كفورتي واليدريزي التابعة لناحية سيدكان بقضاء سوران بمحافظة أربيل، ضد الجيش التركي»، مشيراً إلى أن العملية أدت إلى مقتل 23 جندياً تركياً وإصابة 10 آخرين فيما خسرت قواته 5 عناصر.