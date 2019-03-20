حسنية أكادير.. حكاية جيل يصنع أمجاد الفريق القارية ويحلم بالتتويج الإفريقي

بعد عقود من الغياب عن المنافسات الإفريقية، عاد فريق الغزالة السوسية، حسنية أكادير، ليدخل من الباب الواسع لمنافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية، ويصنع له أمجادا تاريخية سابقة في مساره الكروي، إذ أصبح اليوم إسما تتدواله الفرق العربية والإفريقية التي صعدت “البوديوم” وتوجت بالكؤوس الإفريقية في مناسبات عدة.

“الغازالة”، كما يحلو لعشاق النادي تسميته، ضرب عرض الحائط كل التوقعات والتكهنات التي كانت تقول أنه لن يتجاوز الدور التمهيدي في منافسات كأس “الكاف” لهذه السنة، ليفاجئ الجميع ويحقق بذلك تأهلا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ النادي إلى دور الربع النهائي.

مسار استثنائي وطموح يكبر

واستطاع فريق حسنية أكادير، أن يفتتح الدور التمهيدي من منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية، برباعية نظيفة أمام الحرس الوطني للنيجر، ويتجاوز جينيراسيون فوت السينغالي، ليعطي بذلك إشارة قوية على أنه ليس رقما عاديا من أجل إكمال المعادلة وتنشيط المنافسة، بل فريقا أتى من أجل كتابة تاريخ الحسنية، وهو ما أكده في اختتام الدور المؤهل لدور المجموعات حين اختتمه كما بدأه برباعية نظيفة أمام فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي، ويتأهل لأول مرة في تاريخه للمجموعات.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع قرعة دور المجموعات، أفرزت هذه الأخيرة 3 أندية مغربية في نفس المجموعة، ويتعلق الأمر بكل من بطل كأس “الكاف” الرجاء البيضاوي، النهضة البركانية والفريق السوسي حسنية أكادير، قبل أن يبدأ العديد من المتتبعين للشأن الرياضي على المستوى الوطني والإفريقي بترجيح كفة الفريق الأخضر بصفته بطلا للنسخة الماضية، إلى جانب النهضة البركانية الذي وصل للربع النهائي السنة الماضية.

وعلى عكس كل التوقعات، استطاعت “الغزالة” السوسية، أن تخلق المفاجأة، وتحقق تأهلا تاريخيا بعد تحقيق انتصارين على كل من فريق أوطوهو الكونغولي والنهضة البركانية، وتعادلين أمام الرجاء البيضاوي ذهابا وإيابا، وهزيمتين أمام النهضة البركانية وأوطوهو الكونغولي في مرحلة الإياب، منهيا بذلك الجولة السادسة من دور المجموعات في الرتبة الثانية برصيد 8 نقاط بعد المتصدر النهضة البركانية برصيد 11 نقطة، ومتبوعا بكل من الرجاء البيضاوي 7 نقاط، وأوطو الكونغولي 5 نقاط.

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البركاوي: سعداء بهذا الإنجاز ولن نكتفي بالتأهل

وفي هذا الصدد، عبر كريم بركاوي، مهاجم فريق حسنية أكادير، عن سعادته الكبيرة لتأهل فريق حسنية أكادير، وفخره بأن يكون ضمن الجيل الذي يصنع أمجاد الفريق السوسي”، مؤكدا بأن الفريق عازم على الذهاب لأبعد نقطة ممكنة في هذه المنافسة.

وقال كريم بركاوي ل”ليوم24″: اخترت أن أشاهد مباراة يوم أمس بين فريقنا ونهضة بركان، رفقة عائلتي داخل المنزل، ولا اخفيكم أننا عشنا جميعا على الأعصاب حتى سماع صافرة النهاية لنحتفل جميعا احتفالا عائليا بالإنجاز التاريخي للغزالة السوسية، وتنطلق الإحتفالات بشوارع مدينة أكادير بهذا التأهل التاريخي”

وأضاف بركاوي: “أشكر جميع اللاعبين على قتاليتهم وصمودهم إلى غاية بلوغ دور الربع النهائي، إذ أبانوا على شغفهم وحبهم للفريق، واستطاعوا أن يدخلوا الفرحة في نفوس مختلف الجماهير المغربية والسوسية خصوصا، في مباراة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها عنوان للروح الرياضية، حيث خلق نهضة بركان صعوبة كبيرة طيلة المباراة وكاد أن يسجل في عديد المرات ويحول دون تأهل الحسنية، لكن شاءت الأقدار أن تنتعش الرياضة في جهة سوس وتعيد الثقة بين الجماهير”.

وشدد المتحدث نفسه، على أن الفريق حقق ما كان مأمولا منه، ” لكننا عازمون على مواصلة المسير، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه التظاهرة، ولما لا المنافسة على التتويج أيضا”.