شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يجدد هجومه على وسائل التواصل والان نبدء بالتفاصيل

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصات فيسبوك ويوتيوب وتويتر، بتفضيل خصومه الديمقراطيين عليه وعلى أعضاء حزبه الجمهوري.

وقال "ترامب" على "تويتر": " لكن لا تقلقوا سنفوز على أي حال تماما مثلما فعلنا من قبل.. فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وامتنعت شركتا فيسبوك وتويتر عن التعليق ولم يصدر أي رد من محرك جوجل التابع لشركة ألفابيت والذي يملك يوتيوب.

وشكا "ترامب" ومحافظون آخرون مرارا من أن تلك المنصات التكنولوجية تعاملهم بشكل غير منصف.

وسبق أن اتهم ترامب "تويتر" بفرض قيود على ظهور أعضاء بارزين بالحزب الجمهوري دون أن يقدم أي دليل كما وعد ترامب الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل نهم بالتحقيق في ممارسات شركة "تويتر".