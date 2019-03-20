شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو» يصل إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل
ويترأس بومبيو خلال زيارته إلى الكويت وفد بلاده إلى الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأمريكي والذي سيشمل مجالات عدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
كان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قال أمس الأول إن زيارة بومبيو إلى البلاد "ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي".
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