القوات التونسية تقتل 3 من تنظيم داعش الإرهابي قرب الحدود الجزائرية

قال مسؤول أمني تونسي إن القوات الخاصة ببلاده قتلت، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم من تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن المسؤول الأمني، أن ذلك جاء خلال اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية.



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العملية الأمنية تنفذها القوات التونسية بعد أيام من بث تنظيم داعش الإرهابي صورا لعناصر يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها ‭‬‬منذ سنوات.

ويأتي هذا في وقت يزداد فيه الحديث عن مخاطر عودة الإرهابيين خاصة من قاتلوا في صفوف داعش في سوريا والعراق إلى تونس، وتزداد أيضا التساؤلات حول المنهجية التي ستتبعها الحكومة التونسية التي يسيطر عليها الإخوان بأجهزتها المختلفة مع 6 آلاف إرهابي عائدين من رحلة الدماء والقتل.



ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر، أن الأرقام المسجلة حتى الآن هي عودة 1000 إرهابي، فإن أرقاما غير رسمية تشير إلى أن العدد الإجمالي تجاوز 3000 عنصر قادمين عبر مطار إسطنبول بتركيا ثم مطار مصراتة اللبيبي ومن بعده إلى تونس.