الان تتابع استراليا ترد على أردوغان باستدعاء السفير التركي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 27 دقيقة - 1:06 ص, 20 مارس 2019 م التعليقات: 0 بعد تصريحاته عن هجوم نيوزيلندا الخليج 365-متابعات أكدت وكالة أ ف ب أن استراليا قامت باستدعاء السفير التركي على خلفية تصريحات لإردوغان

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