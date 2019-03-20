الان تتابع شرطة نيوزيلندا: حددنا هوية 21 من ضحايا الهجوم على المسجدين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت الشرطة النيوزيلندية تحديد هوية 21 من ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين، ما خلف 50 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.
وأوضحت الشرطة في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن 120 شخصا يعملون على تحديد هوية ضحايا الهجوم على المسجدين في مدينة كراستشيرش.
وأضاف متحدث الشرطة النيوزيلندية، أن بعض ضحايا الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش سيحتاج التعرف على هوياتهم وقتا أطول.
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