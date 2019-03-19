معايير النجاح تخرج طلبة طب “الشيخ زايد” الخاصة للاحتجاج – صور

نظم طلبة طب الأسنان في جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، إضراب جديد داخل الكلية، احتجاجا على ما أسموه عدم اهتمام إدارة الكلية بمتطلباتهم المعقولة، والمتعلقة بمعايير النجاح المضافة دون علمهم، حسب قولهم.

واعتبر طلبة طب الأسنان في جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة، أن القوانين المعتمدة في معايير النجاح ليست مذكورة في النصوص القانونية لوزارة الصحة، التي تخص نظام الدراسات الطبية الجديد للكليات العمومية، والخصوصية، إذ تنص هذه الأخيرة على أن معايير نجاح طلبة طب الأسنان في السنة تكمن في الحصول على الأقل على 10/20 كمعدل للسنة، 10/20 في كل الوحدات (النظرية منها، والأشغال التطبيقية كذلك)، بالإضافة إلى عدم الحصول في مادة من وحدة ما على نقطة تقل عن 7/20.

ومقابل ذلك، فإن الطلبة يشجبون قوانين كلية طب الأسنان لجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة، التي تبدو مختلفة تماما، حيث في حالة حصول الطالب على نقطة تقل عن 10/20 كمعدل للمراقبات المستمرة الخاصة بمادة من الأشغال التطبيقية، وعلى الرغم من أن النقطة الإجمالية (بين المراقبات المستمرة والامتحان النهائي) لتلك المادة تفوق 10/20، فإنه يرسب في تلك المادة في انتظار التعويضات(rachetage).

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وطالب طلبة طب الأسنان المعنيون إدارة الكلية بالأخذ بعين الاعتبار أن هذا القانون في الأشغال التطبيقية يطرح مشكلا من ناحية تكافؤ الفرص بين الطلبة، لأن الطالب إذا حصل على 9.75/20 على سبيل المثال كمعدل المراقبات المستمرة لمادة من الأشغال التطبيقية، و11/20 كنقطة الامتحان النهائي من المادة نفسها، فإنه سيرسب مع أن طالبا آخر حاصل على 10/20 على سبيل المثال كمعدل للمراقبات المستمرة، و8/20 كنقطة الامتحان النهائي في المادة نفسها، فإنه يمكنه أن يجتاز دورة استدراكية، بينما لا توجد دورة استدراكية للمراقبات المستمرة للأشغال التطبيقية، حسب تعبير البيان.

وأضاف الطلبة في بيانهم أن الإشكالية الثانية تتعلق بحذف التعويضات (compensation) بين مختلف المواد من الوحدة نفسها، وهي حق يتمتع به الطالب، حسب نظام الدراسات الطبية الجديد من النصوص الوزارية (إذا حصل الطالب على نقطة محصورة بين 7/20 و10/20 في مادة ما، وفي المادة الأخرى من الوحدة نفسها حصل على نقطة تمكنه من الحصول على معدل يفوق أو يساوي 10/20 كمعدل للوحدة، فإنه يجب أن ينجح في تلك الوحدة، لكن في الجامعة الدولية أبوالقسيس الزهراوي لعلوم الصحة مرة أخرى، فهذا القانون لا يتم تطبيقه، حسب مضمون البيان.