“بحضور يتيم.. الاتفاقية الجماعية في طنجة تخلق جدلا بين مستخدمي “أوطاسا

استنكر ممثلو نقابة الاتحاد الوطني للشغل لمستخدمي شركة “أوطاسا”، نهاسة الأسبوع الماضي، في طنجة، ما اعتبروه هجوما غير مفهوم لمنخرطي النقابة الأقل تمثيلية، بهدف “التشويش” على حفل توقيع الاتفاقية الجماعية بين النقابة الأكثر تمثيلية في الشركة، والإدارة.

وحسب مصادر مطلعة لـ”اليوم 24، فإنه تم تغيير مكان التوقيع من القصر البلدي إلى أحد الفنادق في طنجة، بعدما تعذر على المنظمين ضبط القاعة.

وتم التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية بين شركة “أوطاسا” الإسبانية لنقل المستخدمين، بحضور رئيس المؤسسة “فيرنانديز”، والكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل، السندي محمد، وفاطمة الرطيطبي، الكاتبة الإقليمية للاتحاد، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد، عبد الإله الحلوطي، ووزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم.

وتروم هذه الاتفاقية تحقيق مجموعة من المكتسبات، بما فيها تحسين الأوضاع الاجتماعية للمستخدمين في “أوطاسا”، والمساهمة في خلق أجواء إيجابية، تساهم في بناء الثقة بين الشركة، والمستخدمين.