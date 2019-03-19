أمن سلا يوقف “أبطال” فيديو تبادل العنف بالسلاح الأبيض -فيديو

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، زوال اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، من توقيف ستة أشخاص، وهم شقيقان من ذوي السوابق القضائية ووالدتهما، بالإضافة إلى ثلاثة شقيقات من أسرة أخرى، وذلك للاشتباه في تورطهم في واقعة تبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، والتي توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله صباح نفس اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت، مع مقطع الفيديو الذي يوثق لواقعة تبادل العنف بين المشتبه فيهم بأحد أحياء مدينة سلا، وفتحت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق في حقيقته بخلاف بين أفراد عائلتين من قاطنة حي الرحمة بمدينة سلا، والذي تطور إلى تبادلهم للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، زوال يوم السبت 16 مارس الجاري.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهم، الذين تم توقيف ستة أشخاص من بينهم، حيث جرى إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات لتوقيف شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهم أيضا في هذه الواقعة.