إندونيسيا.. فيضانات وزلزال وانجرافات أرضية تقتل 50 والبحث مستمر عن الضحايا

المناطق - وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه إزاء فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات وتشريد الأشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية والزلزال الذي ضرب مناطق في غرب إندونيسيا.

وقال غوتيريش في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إنه يقدم تعازيه لأسر الضحايا وإلى شعب وحكومة إندونيسيا، في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية في سنتاني وجايابورا وبابوا ، والزلزال الذي ضرب مقاطعة نوسا تنجارا الغربية.

وأكد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة للعمل مع السلطات الإندونيسية في الاستجابة لجميع الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الكارثتين الطبيعيتين اللتين أصابتا البلاد.

ووفقًا للتقارير الإخبارية، كان عمال الإنقاذ الوطنيون قد واجهوا صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق النائية من بابوا وسط مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا، فيما وردت أنباء تفيد بأن الطرق تعرضت للإغلاق وتدمرت بعض الجسور، بالإضافة إلى أكثر من 100 منزل.

وبدأت الأمطار الغزيرة في الهطول مساء السبت الماضي واستمرت حتى يوم الأحد، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا في بلدة سنتاني، وما زال البحث عن الضحايا مستمرًا.