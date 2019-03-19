شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد 49 طالبًا ومعلمًا في فلسطين العام الماضي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:43 مساءً, 19 مارس 2019 م المناطق - واس قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم، إن 47 طالبًا ومعلمين اثنين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم خلال مؤتمر صحفي، في مقر الوزارة برام الله، اليوم أن 3191 طالبا أصيبوا بنيران الاحتلال، تعرض 17 منهم لحالة بتر في قطاع غزة، فيما طال رصاص الاحتلال 106 من المعلمين والإداريين العاملين في الوزارة.

ووفقا للوزير صيدم، فإن عدد المعتقلين من الطلبة،بلغ 299 طالبًا، و30 معتقلا من المعلمين والموظفين في كافة المديريات.

وأضاف أن تقرير الانتهاكات السنوية يظهر تعرض 97 مدرسة لاعتداءات الاحتلال، 87 منها في الضفة و10 في غزة، بواقع 345 اعتداء تنوع بين قصف مدفعي وطيران واقتحام واطلاق الرصاص الحي والمطاطي سواء بشكل جزئي أو كلي.

وتابع، أن انتهاكات الاحتلال أدت إلى ضياع حوالي 8669 حصة دراسية، إضافة لتسليم 22 إخطارًا تنوعت بين الهدم ووقف بناء وإزالة بناء.

وأكد صيدم أن المدارس في فلسطين التي نشيدها في المناطق المستهدفة وفي وجه الاحتلال تحمل اسم التحدي، باتت هي الأخرى تشكل هدفًا يوميا لجيش الاحتلال.

وطالب وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، بوضع حد لكافة الانتهاكات والممارسات الجسيمة بحق التعليم في القدس، والإفراج العاجل عن الطلبة الأسرى في سجون الاحتلال، وتوفير حماية دولية لاتخاذ قراري دولي صارم ضد ممارسات الاحتلال بحق قطاع التعليم، وإنهاء معاناة الطلبة الفلسطينيين ، والضغط على سلطات الاحتلال لإصدار تراخيص بناء للمدارس في المناطق (ج)، وتوفير خدمات البنية التحتية المختلفة.

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