شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: نحرص على تحسين الأوضاع الصحية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجالي سين، واطلع من خلالها على أنشطة وبرامج الصندوق في اليمن.
من جهتها، أطلعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجالي سين رئيس الوزراء اليمني، على عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم قطاع الصحة الإنجابية والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الصندوق هو المزود الوحيد لإمدادات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في اليمن، وأن الصندوق يعمل على عملياته في عام 2019م للوصول إلى مزيد من النساء والفتيات اللائي يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليمني: نحرص على تحسين الأوضاع الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.