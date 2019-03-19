شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: نحرص على تحسين الأوضاع الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن حكومته حريصة على تحسين الأوضاع الصحية وتتعامل معها بأهمية قصوى في كافة المحافظات اليمنية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية، إذ بدأت مؤخراً صرف رواتب الأطباء في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجالي سين، واطلع من خلالها على أنشطة وبرامج الصندوق في اليمن.

من جهتها، أطلعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجالي سين رئيس الوزراء اليمني، على عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم قطاع الصحة الإنجابية والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الصندوق هو المزود الوحيد لإمدادات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في اليمن، وأن الصندوق يعمل على عملياته في عام 2019م للوصول إلى مزيد من النساء والفتيات اللائي يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية.