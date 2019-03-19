شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات جوية للمحاصرين بسبب إعصار «إيداي» والان نبدء بالتفاصيل
ويجري إسقاط أربعة أطنان من الأغذية عالية الطاقة والمياه والبطانيات إلى المدينة الساحلية المنكوبة، بالإضافة إلى 1.2 طن من المساعدات تم إرسالها أمس، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيروسيل.
وتقدر حكومة موزمبيق أن 600 ألف شخص قد تأثروا بالفيضانات في خمس مقاطعات ساحلية، أو على ضفاف الأنهار عقب الإعصار. وتشير توقعات البرنامج الأولية، المأخوذة بالأقمار الصناعية، إلى أن 1.7 مليون شخص على الأقل كانوا في طريق الإعصار في موزمبيق. أما في ملاوي فقد تأثر 920 ألف شخص.
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