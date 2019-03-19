شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات جوية للمحاصرين بسبب إعصار «إيداي» والان نبدء بالتفاصيل

أكد برنامج الأغذية العالمي، أنه يقوم حاليًا بنقل المواد الغذائية وغيرها من المساعدات، جوًا بطائرات الهليكوبتر، لأعداد كبيرة من المحاصرين على أسطح المنازل والتلال، بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضانات بسرعة في مدينة بيرا بموزمبيق، عقب إعصار إيداي الاستوائي.

ويجري إسقاط أربعة أطنان من الأغذية عالية الطاقة والمياه والبطانيات إلى المدينة الساحلية المنكوبة، بالإضافة إلى 1.2 طن من المساعدات تم إرسالها أمس، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيروسيل.

وتقدر حكومة موزمبيق أن 600 ألف شخص قد تأثروا بالفيضانات في خمس مقاطعات ساحلية، أو على ضفاف الأنهار عقب الإعصار. وتشير توقعات البرنامج الأولية، المأخوذة بالأقمار الصناعية، إلى أن 1.7 مليون شخص على الأقل كانوا في طريق الإعصار في موزمبيق. أما في ملاوي فقد تأثر 920 ألف شخص.