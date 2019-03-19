شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مصرع قائد للميلشيا في تعـز والان نبدء بالتفاصيل

لقي أربعة من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم, مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الميلشيا في وقت سابق بمواقع غربي مدينة تعـز جنوبي غرب اليمن. وقالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن عناصر المليشيا الأربعة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في تبة القاعدة بمنطقة جبل حبشي، زرعتها المليشيا في وقت سابق. وفي ذات السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمني أحد فرق زراعة الألغام التابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية بالتبة السوداء شرقي جبل المنعم في جبهة الضباب. وأسفر القصف عن مصرع قائد الفريق الهندسي التابع للميلشيا أبو ماجد ومرافقه رياض الوازعي، أثناء قيامهم بعملية زرع جديدة في الموقع ذاته.



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