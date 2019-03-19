العراق: قتلى وجرحى من الجيش بهجوم مسلح في الطارمية

كتلة “سائرون” ضد منح الجنسية العراقية لغير العراقيين

بغداد ـ وكالات: أفادت الشرطة العراقية أمس الثلاثاء بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش بهجوم مسلح أثناء عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد. ونقل موقع “السومرية نيوز” الاخباري عن مصدر أمني قوله إن “هجوماً مسلحاً وقع أثناء تنفيذ عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد، ما أسفر عن سقوط ثمانية بين قتيل وجريح في صفوف قوات الجيش “. وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث. من جهة اخرى أكد قائمقام قضاء سنجار العراقي محما خليل أمس الثلاثاء أن القضاء لن ينعم بالأمن والاستقرار بوجود الحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني التركي. وقال خليل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن قوات الحشد الشعبي ومسلحي حزب العمال الكردستاني يتنقلون بشكل يومي عبر الحدود بين العراق وسورية كونها مفتوحة. وبشأن الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال في منطقة سنجار قال خليل :”كنا كإدارة المنطقة قد حذرنا سابقاً أن تواجد هذه القوات ليست في مصلحة المنطقة وأهلها وهو خرق للدستور أيضاً، والحكومة العراقية مسؤولة عما يحدث كونها هي من زودتهم بالسلاح والرواتب، لذا لزاماً عليها أن تعالج هذه المشكلة”. وأشار إلى أنه “من المقرر أن يجتمع الطرفان ،وهي المرة الأولى ، التي نرى فيها قوات غير عراقية تدخل الحدود عنوة وتقتل جنوداً عراقيين وتتفاوض معهم الجهات العراقية ما يعد خرقا آخر جديدا للأعراف والاجراءات المتعارف عليها في هذه حوادث”. وأضاف “بعد أن حاولت مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني اجتياز الحدود والدخول الى الأراضي العراقية مساء أمس الأول، منعتهم قوة من الجيش العراقي الذين يرابطون على الحدود بين الجانبين فقام المسلحون بإطلاق النار على قوات النقطة الحدودية من الجيش العراقي ما أجبر القوات العراقية على الرد والدفاع عن النفس، واستمرت المصادمات لمدة ساعة كاملة تقريباً حينها قدِمت قوة أخرى من مسلحي حزب العمال المتمركزين في جبل سنجار لمساندة القوة الأولى”. وأشار إلى أن اشتباكات جرت مع قوة من الجيش العراقي عند نقطة سيطرة تربكا الحدودية بمنطقة سنونى ما أدى الى مقتل جنديين من الجيش العراقي وكذلك اثنين من مقاتلي حزب العمال وجرح ثلاثة منهم نقلوا إلى مستشفى القامشلي السورية للعلاج. من جهته أعلن النائب محمد رضا عضو لجنة الأمــن والــدفــاع في البرلمان العراقي عن كتلة سائرون أن الكتلة لا تؤيد منح الجنسية العراقية لغير العراقيين “لأن العراق لا يحتاج إلى أبناء جدد من غير العراقيين”. وقال رضا لصحيفة الصباح الصادرة أمس الثلاثاء:” نحـن في كـتـلـة ســائــرون (مقربة من مقتدى الصدر) ضد منح الجـنسـية الـعـراقية لغير العـراقـيين لعدد من الأسباب منها أن العراق في الوقت الحاضر يمر بــظــروف صعبة سواء كانت سـياسـيـة أو أمنية أو اقتصادية ولا يحتاج الى تجنيس أبناء جدد”.

وأضــاف أن “العراق لديه العقول الكبيرة وليس لديه المساحات الكبيرة والمصانع والمــزارع لتجنيس أعداد كبيرة ونتخوف من أن يكون هناك استغلال لعملية التجنيس”. وكان البرلمان العراقي قد استكمل في جلسة عقدت في الحادي عشر من الشهر الجاري القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية المعمول به في البلاد منذ نحو 80 عاما. ويرى نواب أن مشروع تعديل قانون الجنسية الجديد الذي طرحته الحكومة بشكله الحالي لا يمكن أن يمرر وهناك مناقشات طويلة للقانون في الجلسات المقبلة. وبحسب مسؤولين في دائرة الجنسية العراقية فإن تعديل قانون الجنسية الجديد يأتي لوجود حــالات إنسانية منها / الغجـر والتبعية الإيرانـية / حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية بعد معاناتهم لسنوات.