دافع إرهابي وراء (هجوم أوتريخت) ونيوزيلندا ترصد أنشطة اليمين المتطرف

في السياسة 20 مارس,2019 نسخة للطباعة

أوتريخت ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت الشرطة الهولندية أن هناك دليلا على وجود دافع إرهابي وراء واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة أوتريخت أمس الاول. في حين قال وزير العدل النيوزيلندي أندرو ليتل، إن وكالات الاستخبارات في بلاده ترصد أنشطة اليمين المتطرف في أعقاب إطلاق النار الجماعي الأسبوع الماضي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وذكرت الشرطة الهولندية أن الدليل على وجود دافع إرهابي وراء واقعة إطلاق النار أمس الاول، خطاب تم العثور عليه في السيارة التي فر بها المشتبه به، مضيفة أنه ليس من المستبعد أيضا وجود دوافع أخرى. وأوضحت الشرطة أنه وفقا للتحقيقات الحالية لا يوجد أدلة على وجود أي صلة بين المشتبه به وضحايا الاعتداء. وكانت هناك تكهنات حول وجود علاقة بين المشتبه به والضحايا. وبحسب بيانات الشرطة، تم القبض على رجلين آخرين بجانب المشتبه به الرئيسي.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهما الآخرين يبلغان من العمر 23 و 27 عاما وينحدران من مدينة أوتريخت، موضحة أن المشتبه بهما لا زالا معتقلين ويخضعان للاستجواب. وبحسب البيانات، أسفر الاعتداء عن مقتل شابة “19 عاما” منحدرة من مدينة فيانن الهولندية ورجلين ” 28 و49 عاما”، كما أصيب ثلاثة آخرين (امرأتان 20 و 21 عاما ورجل 74 عاما) بجروح بالغة، بينما أُصيب أربعة بجروح طفيفة عبر السقوط على الأرض خلال الاضطراب الذي أعقب الجريمة على سبيل المثال.

من جانبه، قال وزير العدل النيوزيلندي أندرو ليتل، في حديث مع الإذاعة النيوزيلندية إنه مقتنع بأن أجهزة الاستخبارات الأمنية في بلاده ترصد كل أشكال التطرف. وأوضح أن أجهزة الاستخبارات كانت تقوم تحديدا برصد صعود اليمين المتطرف وتفوق العرق الأبيض خلال الأشهر التسعة الماضية. وأشار ليتل إلى أنه بينما نشر المسلح المزعوم برينتون تارانت تعليقاته عبر الإنترنت، فإنه بدا أنه قام بذلك في مجموعات مغلقة عبر فيسبوك ليس من السهل الوصول إليها. وأضاف: “الطريقة التي تعمل بها وكالاتنا هي أنها لا تراقب كل نشاط رقمي يحدث في أي وقت من اليوم”. وقال ليتل إن دور الوكالات هو بذل قصارى جهدها للتمييز بين ما هو تهديد حقيقي وما هو مجرد تعليقات تافهة ومسيئة.

على صعيد متصل، قال سامح عيد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الدول الأوروبية وأميركا يمكن أن تشهد عمليات إرهابية نوعية خلال الفترة المقبلة. وأضاف في تصريحات خاصة إلى وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الرسالة التي وجهها المتحدث باسم تنظيم “داعش” أبو حسن المهاجر، للذئاب المنفردة، سيكون لها تأثيرها الكبير خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن موجة إرهابية كبيرة قد تجتاح هذه الدول، خاصة في ظل وصول بعض عناصر “داعش” من سوريا والعراق لدول عدة، وهو ما قد يساهم في تنفيذ عمليات احترافية، نظرا لخبرة العناصر خلال السنوات الماضية، وتدريبهم على صناعة المتفجرات وكافة انواع الأسلحة، وهو ما سيدفعهم إلى تنفيذ عمليات كبيرة في الدول الأوربية وأميركا، أو باستهداف مصالحهم في الدول غير المستقرة. وأشار إلى أن “داعش” استغل الحادث للتجنيد وحث الشباب على عمليات القتل والانتقام، وأن التطرف اليميني سيدفع إلى موجات متبادلة من العنف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الخطاب التحريضي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض الرؤساء في الدول الأوروبية.