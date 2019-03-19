وزير خارجية فرنسا لحفتر: نأمل بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حفتر ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان
أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن أمله بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، مشيداً بتقدم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة جنوبي البلاد.
وأضاف لودريان، خلال لقائه مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن "المباحثات الثنائية تناولت العديد من المستجدات على مختلف الأصعدة المحلية والدولية وسبل حل الأزمة الليبية".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، بحسب بيان صادر عن القيادة العامة للجيش الليبي، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أهمية "التقدم الكبير في جنوب البلاد في مواجهة الإرهاب وجماعات الجريمة المنظمة والمليشيات الأجنبية المسلحة التي أججت عدم الاستقرار في المنطقة لفترة طويلة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له الذي ضم مساعد الرئيس الفرنسي بول سولار قد زار العاصمة طرابلس، الإثنين، والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز.
ولفت لودريان، في تصريحات صحفية بطرابلس، إلى الاتفاق الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 27 فبراير/شباط الماضي، حول إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكد أن "فرنسا تأمل في أن ينفذ هذا الاتفاق سريعاً بروح الوئام الوطني والتعاون".
وكان السراج أكد أنه اتفق مع حفتر على إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام، مشيراً إلى أنه التقى مع حفتر "من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري".
ويطلق الجيش الليبي منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية لتطهير جنوب غربي ليبيا، تمكن على أثرها من تحرير مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب، والقبض على كثير من العناصر الإرهابية.
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