صحيفة تركية: العثور على شقيق فتح الله جولن ميتا في منزل باسطنبول

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت صحيفة “جمهورييت” التركية، الثلاثاء، بأنه تم العثور على شقيق فتح الله جولن ميتا داخل شقة كان يختبئ بداخلها في اسطنبول.

ونقلت الصحيفة عن أحمد كوروجان، قريب صالح جولن قوله على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأخير قد عثر عليه ميتا في منزل باسطنبول.

وأوضحت الصحيفة أن صالح جولن شقيق فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو 2016، قد حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة انتمائه لمنظمة إرهابية.

Advertisements

وقالت الصحيفة إن المتوفي كان يملك مطبعة في ولاية أرزروم (شمال شرق تركيا) بالشراكة مع مواطن يدعى سامح يلتشين، الذي ألقت الشرطة القبض عليه، مؤخرا، حيث تحفظت الشرطة على العديد من الأوراق والوثائق التي تخص عناصر الكيان الموازي لجولن، بحسب إعلان السلطات.

وكانت السلطات التركية اعتقلت شقيق لجولن، عام 2016 د، يدعى قطب الدين جولن، في منزل أحد أقاربه في محافظة أزمير غربي تركيا لاتهامه “بعضوية أحد الجماعات الإرهابية المسلحة”.

وتصنف السلطات التركية حركة “الخدمة” التي يرأسها جولن على أنها منظمة إرهابية، تؤسس لكيان مواز، وألقت القبض على الآلاف بتهمة التواصل معه.

وأعلنت الداخلية التركية الشهر الماضي أنه جرى اعتقال أكثر من 500 ألفا للاشتباه في صلتهم بالمحاولة بمنظمة جولن.

وينفي جولن أن يكون له أي دور في الانقلاب الفاشل، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص فضلاً عن إصابة ألفين آخرين.