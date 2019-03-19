الان تتابع آل جابر يكشف انتهاكات “الذراع الإيرانية” في حق اليمنيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، إن المجتمع الدولي على رأسه التحالف بقيادة السعودية يسعى لدعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة ولتحقيق الأمن والاستقرار، بينما تسعى إيران وميليشياتها الحوثية إلى خلق الفوضى ونشر الجهل واستمرار معاناة الشعب اليمني. إن خيار الدولة هو خيار اليمنين الوحيد والمجتمع الدولي.
وأضاف آل جابر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف تستمر في تأكيد حرصها بالأفعال على إنقاذ الشعب اليمني في كل اليمن، بدفع الرواتب للقطاع الصحي بعد رواتب الحديدة، بينما تستمر الميليشات الحوثية المدعومة من إيران في قتل الشعب اليمني وإجاعته رافضة السلام وتنفيذ الاتفاقيات وآخرها اتفاقيات ستوكهولم.
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