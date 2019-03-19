اندلاع حريق في طائرة بمطار مهر أباد بإيران وما زال 50 راكبا على متنها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اندلع حريق في طائرة إيرانية بمطار مهر آباد في العاصمة طهران، الثلاثاء، وعلى متنها 100 راكب، حسبما أفاد مسؤول بإدارة الطوارئ في البلاد.

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وقال رئيس إدارة الطوارئ الإيرانية، بير حسين كوليوند، خلال تصريح بثه التلفزيون الرسمي، إن حريقا شب في الطائرة الإيرانية لدى هبوطها بمطار مهر أباد بطهران، لكن جرى إجلاء كل الركاب دون إصابات.

وأوضح كوليوند أن الحريق اندلع إثر عطل في جهاز الهبوط، الذي لم يعمل بصورة معتادة، لكن جرت السيطرة عليه لاحقا.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن حالة من الفزع والهلع أصابت الركاب من جراء الحريق، في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الوضع.