شكرا لقرائتكم خبر عن الأرياني: لا حل للأزمة اليمنية إلا باستعادة الدولة من ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن الأحداث والتجارب التي شهدتها اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية، تثبت بأنه لا حل للأزمة اليمنية إلا باستكمال استعادة الدولة من ميليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة.

وأضاف الوزير الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التنصل المتكرر لميليشيا الحوثي عن الاتفاقات وتحديها السافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي، يؤكد أنها لن ترضخ للسلام وماضية في تنفيذ أجندتها خدمة لمصالح داعميها في إيران.

وأشار إلى أن عرقلة الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه، ورفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن محافظة تعز، هي أحدث سلسلة من مراوغات الحوثيين المعتادة منذ انقلابهم على السلطة الشرعية بدعم إيراني واضح وصريح.