ترامب يدعو الجيش الفنزويلي لإنهاء دعمه للرئيس مادورو

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، الجيش الفنزويلي إلى إنهاء دعمه للرئيس نيكولاس مادورو الذي تسبب في أزمة داخلية ببلاده.

وقال ترامب – خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرازيلي جايير بولسوناور – إنهما ناقشا العديد من القضايا وعلى رأسها الأزمة في فنزويلا، مضيفا، أن البرازيل أصبحت من أبرز الدول الداعمة للشعب الفنزويلي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والمحادثات المشتركة والعمل على حل العديد من المشاكل.

ووصف ترامب البرازيل بأنها “حليف رئيسي” لحلف شمال الأطلنطي “ناتو”, مشيرا إلى أن البلدين ينظران إلى تعميق العلاقات, وأنهما اتفقا على الحد من القيود التجارية وتسهيل الاستثمارات خلال لقاء الرئيسين.

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