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شكرا لقرائتكم سيطرة كاملة على مخيم الباغوز.. وإجلاء 200 أسير داعشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قادة ميدانيون من قوات سوريا الديمقراطية مساء الثلاثاء للعربية أنه تمت السيطرة الكاملة على مخيم الباغوز، مشيرين إلى تنفيذ عمليات تمشيط نهائية في كامل المنطقة.
ورصدت كاميرا العربية إجلاء نحو ٢٠٠ من مقاتلي التنظيم الأسرى والجرحى وبعض عوائلهم من الباغوز عبر ٦ شاحنات خرجت من المخيم.
إلى ذلك، أفاد مراسل العربية أن أغلب الفرق العسكرية لقسد سحبت من الخط الأمامي للجبهة، تمهيداً لإعادتها إلى الرقة ومنبج ودير الزُّور.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية لم تنتشر بعد داخل المخيم، وهو عبارة عن خيام عشوائية بينها عشرات السيارات والشاحنات الصغيرة المتوقفة وبعضها محترق، عند أطراف بلدة الباغوز. لكنها تمكنت من تطويق مقاتلي تنظيم داعش، الذين لم يستسلموا، وحشرتهم في مساحة محدودة على ضفة نهر الفرات المحاذي للبلدة.
ولا تملك هذه القوات تصوراً عن عدد المقاتلين المحاصرين ومدى قدرتهم على الاستمرار في القتال
وكان المخيم أكبر منطقة لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش في الباغوز التي تعد آخر منطقة مأهولة في قبضة المتطرفين.
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