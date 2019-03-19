ترمب يثير احتمال انضمام البرازيل الى حلف شمال الاطلسي

اسماء السيد - واشنطن: اثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء احتمال ضم البرازيل إلى حلف شمال الأطلسي أثناء استقباله للرئيس اليميني جاير بولسينارو في البيت الأبيض لإجراء محادثات أمنية. وقال ترمب "اعتزم تصنيف البرازيل كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (...) أو حتى وربما، إذا فكرنا في الأمر، حليف في حلف شمال الأطلسي".



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