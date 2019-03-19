التحقيق في الأرجنتين مع إيرانيين يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين

اسماء السيد - بوينوس ايرس: أعلنت السلطات الأرجنتينية الثلاثاء أنها اعتقلت ايرانيين في بوينس ايرس بعد أن تبين أنهما يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين، وتم فتح تحقيق في الأمر.

وقد تمكن الإيرانيان، وهما رجل في السابعة والعشرين من العمر وامراة في الثلاثين من العمر، من الخروج من مطار بوينس ايرس الدولي في الثاني عشر من اذار/مارس من دون أن تكشفهما أجهزة الهجرة، إلا أن الشرطة عادت واعتقلتهما بعد أيام عدة بينما كانا في أحد فنادق العاصمة.

وقالت وزيرة الامن الداخلي باتريسيا بولريك "سنرى ما سيكون عليه جواب ايران بشأنهما، وما اذا كانا من أصحاب السوابق".

ورفص المدعي العام خورجي دي ليللو الثلاثاء إطلاق سراحهما بكفالة.

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وقد تبين أن الرجل يملك جوازات سفر عدة بإسمه، وقال بأنه هرب من ايران الى تركيا ومنها الى اليونان قبل أن يصل الى اسبانيا.

والعلاقات بين ايران والارجنتين متوترة منذ الاعتداءين اللذين استهدفا مصالح اسرائيلية او يهودية في الارجنتين عامي 1992 (29 قتيلا) و1994 (85 قتيلا).

ولم يتبن أي طرف مسؤولية هذين الاعتداءين، لكن الارجنتين واسرائيل اتهمتا ايران بالوقوف ورائهما.

