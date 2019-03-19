بيع حمامة بمليون و252 الف يورو في مزاد ببلجيكا، فمن اشتراها؟

دبي - بواسطة محمد فارس اهتمام جديد من الأسواق الآسيوية في السنوات الأخيرة بشراء الحمام الزاجل، أدى لتحقيق رقم قياسي لأحد الفصائل القيمة. منافسة شديدة بين صينيين في مزاد عبر الإنترنت لشراء "أرماندو" التي وصل سعرها إلى مليون و252 الف يورو © picture-alliance/dpa/S. Gollnow الصورة لأحد أنواع الحمام الزاجل (أرشيف)
لأول مرة سجلت الحمامة "أرماندو" رقما قياسيا غير مسبوق، بعد بيعها في مزاد علني في بلجيكا بسعر خيالي، لتصبح أغلى حمامة في العالم. وذكر موقع المزاد العلني أن مواطن صيني غير معروف اشترى الحمامة بقيمة مليون و252 ألف يورو.
ويُستخدم هذا النوع من الحمام في مسابقات الحمام الزاجل التي تعد من التقاليد العريقة في بلجيكا، وساعد الاهتمام الآسيوي بها في اعادة النشاط لهذا التقليد. وكان من المتوقع أن يتم بيع الحمامة بما يقرب من 500 يورو فقط ليتفاجآ الجميع بالمبلغ الخيالي الذي وصلت إليه في نهاية المزاد.
ونجح الطائر أرماندو في كسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم حمامة تدعى "نادين" وبلغ 376 ألف يورو.
تنحدر الحمامة أرماندو من فصيلة الحمام الزاجل أفضل طائر في السباق للمسافات البعيدة التي تصل الى أكثر من ألف كم يوميا بمتوسط سرعة تبلغ 90 كم في الساعة.
س.إ/ (رويترز، أ.ف.ب)
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