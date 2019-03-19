جنبلاط تلقى برقية من رئيسة حزب المؤتمر الوطني الهندي

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من رئيسة حزب المؤتمر الوطني الهندي سونيا غاندي، ردا على التهنئة بمناسبة حلول السنة الجديدة.

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