زاسبيكين: لدينا ثوابت في العلاقة مع لبنان أبرزها قيام علاقات جيدة مع معظم الأحزاب

لفت السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين إلى أن "روسيا لا تريد فرض أي أمر على اي أحد ولا نريد احتكار أحد في لبنان أو أي جهة من الجهات في لبنان ونحن نعلم أن لبنان ليس بحاجة لأي شيء سوى التوازن والاستقرار فس المنطقة و سيكون على ما يرام"، مشيراً إلى أن "روسيا تدعم العيش المسترك والتوافق وحكومة الوحدة الوطنية".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر زاسبيكين أنه "من السهل جدا التعامل مع الجهات اللبنانية والعلاقة الروسية مع جميع القوى السياسية جيدة وما يؤكد كلامي هو المبادرة الروسية بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أي كان هناك ترحيب من تقريبا جميع الجهات السياسية اللبنانية".

وأكد أن "روسيا لديها ثوابت في العلاقة مع لبنان أبرزها قيام علاقات جيدة مع معظم الأحزاب اللبنانية وأي تباين في وجهات النظر حول ما يجري في المنطقة أمر طبيعي"، مشيراً إلى أن "هناك بعض القوى والاحزاب اللبنانية الذين لديهم رأي آخر بشأن النازحين السوريين والازمة السورية وموقفهم قريب من الموقف الغربي والخليجي بهذا الشأن".

واضاف: "الدور الروسي يندرج صمن إيطار الدعم المباشر لصيغة العيش المشترك والوفاق الداخلي والوحدة الوطنية وغيرها من الأمور الضامنة للاستقرار ولكن يبقى التساؤل عن خلفيات الدور الأميركي وتأثيره السلبي على الأمن والأستقرار".