أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم الجمعة حيث يتقلب تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس يوم غد صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساءً الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية ليلاً.

الجمعة: غائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً الى غائم أحياناً مع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.