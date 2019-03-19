المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية: علاقة الحسن بمحافظ بيروت لا يشوبها أي شائبة

نفى المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في بيان، "نفيا قاطعا المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بموقف الوزيرة الحسن من محافظ بيروت زياد شبيب".

وشدد على أن "هذه المعلومات لا تمت الى الحقيقة بأي صلة، وان علاقة الوزيرة بالقاضي شبيب ممتازة ولا يشوبها اي شائبة"، داعيا الى "ضرورة توخي الدقة في تداول اي خبر او معلومة تتعلق بالوزيرة والوزارة".