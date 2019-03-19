نفى المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في بيان، "نفيا قاطعا المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بموقف الوزيرة الحسن من محافظ بيروت زياد شبيب".
وشدد على أن "هذه المعلومات لا تمت الى الحقيقة بأي صلة، وان علاقة الوزيرة بالقاضي شبيب ممتازة ولا يشوبها اي شائبة"، داعيا الى "ضرورة توخي الدقة في تداول اي خبر او معلومة تتعلق بالوزيرة والوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية: علاقة الحسن بمحافظ بيروت لا يشوبها أي شائبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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