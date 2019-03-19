احتفلت قوات الامم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان بالذكرى الواحدة والاربعين على تأسيسها في جنوب لبنان وذلك في احتفال اقيم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة، بحضور رئيس بعثة اليونيفيل القائد العام لها اللواء ستيفانو دل كول، الذي استعرض في بداية الاحتفال ثلة من الجنود الدوليين على وقع الموسيقى ثم عزف النشيدين الامم المتحدة ولبنان، بعدها وضع دل كول والعميد حلو اكليلين من الزهر على النصب التذكاري لضحايا اليونيفيل، ثم قلد دل كول 50 ضابطا اوسمة السلام باسم الامين العام للامم المتحدة تقديرا لجهودهم ولدورهم في عملية السلام في جنوب لبنان.
والقى اللواء دل كول كلمة أكد فيها ان "وجود اليونيفيل هو لخدمة الشعب اللبناني، والحفاظ على السلام وحماية المدنيين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، والسير نحو وقف دائم لاطلاق النار في اطار ولايتنا وقرار مجلس الامن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة". مؤكدا المضي "بتطبيق القرار 1701، والقرارات ذات الصلة المعترف بها من قبل الامم المتحدة والمجتمع المدني والحكومة اللبنانية على انه الطريق الوحيد للسلام الدائم".
كانت هذه تفاصيل خبر دل كول: وجودنا للحفاظ على السلام وحماية المدنيين وتعزيز قدرات الجيش وتطبيق ال 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.