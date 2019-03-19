دل كول: وجودنا للحفاظ على السلام وحماية المدنيين وتعزيز قدرات الجيش وتطبيق ال 1701

احتفلت قوات الامم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان بالذكرى الواحدة والاربعين على تأسيسها في جنوب لبنان وذلك في احتفال اقيم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة، بحضور رئيس بعثة اليونيفيل القائد العام لها اللواء ستيفانو دل كول، الذي استعرض في بداية الاحتفال ثلة من الجنود الدوليين على وقع الموسيقى ثم عزف النشيدين الامم المتحدة ولبنان، بعدها وضع دل كول والعميد حلو اكليلين من الزهر على النصب التذكاري لضحايا اليونيفيل، ثم قلد دل كول 50 ضابطا اوسمة السلام باسم الامين العام للامم المتحدة تقديرا لجهودهم ولدورهم في عملية السلام في جنوب لبنان.

والقى اللواء دل كول كلمة أكد فيها ان "وجود اليونيفيل هو لخدمة الشعب اللبناني، والحفاظ على السلام وحماية المدنيين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، والسير نحو وقف دائم لاطلاق النار في اطار ولايتنا وقرار مجلس الامن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة". مؤكدا المضي "بتطبيق القرار 1701، والقرارات ذات الصلة المعترف بها من قبل الامم المتحدة والمجتمع المدني والحكومة اللبنانية على انه الطريق الوحيد للسلام الدائم".