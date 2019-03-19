اليونيفيل الإيطالية تدشن الكنيسة الجديدة في مقرها في شمع

اقام قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو ابانيارا احتفال لمناسبة تدشين متدشين كنيسة سيدة مريم جبل الكرمل والقديس يوحنا البابا الثالث والعشرسين تخلله قداس الهي ترأسه رئيس اساقفة قوات الدفاع الايطالية المونسنيور سانتو مارتشانو عاونه متربوليت صور للروم الكاثوليك المطران ميخائيل ابرص، السفير البابوي في لبنان جوزيف سباتري وعدد من رجال الدين.

والقى المونسنيور سانتو مارتشانو كلمة شكر فيه الجنرال ابانيارا على جهوده "في بناء الكنيسة الذي هو بيت الله في ارض مقدسة وهي جبل الكرمل"، مشيدا بـ"الجنود الايطاليين والتزامهم بالمهام الموكلة اليهم وانكم رسل سلام نعتز بكم".

وشدد على أنه "يجب ان تتحقق العدالة والمحبة في هذا العالم وما قام به الجنرال ابانيارا له معنى كبير جدا من خلال وجود القوة الايطالية في المنطقة التي يرأسها وبالتالي لتوحيد الاديان مسلمون ومسيحيون في هذه المنطقة المباركة"، داعيا الى "نبذ العنف والحقد والتحلي بالمحبة والسلام الذي نرجوه للعالم ولهذا البلد الجميل لبنان". واشاد "بجهود الجنرال ابانيارا من خلال مهامه في عملية السلام"، معربا عن أمله بأن "يعم السلام ربوع لبنان والعالم".

بدوره شكر الجنرال ابانيارا المونسونيور سباتري على ترأسه القداس وكل الذين شاركوا في حفل التدشين وفي القداس، معتبرا أن "تدشين الكنيسة له دلالات دينية وروحية وانه يؤكد على مدى العلاقة الوطيدة بين الجنود الايطاليين والسكان في جنوب لبنان".