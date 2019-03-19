شركة "مراد": لا علاقة لموظفينا بإنفجار محول كهربائي في كفررمان

لفتت شركة "مراد لتقديم الخدمات الكهربائية" المسؤولة عن أعمال صيانة شبكة التوزيع الكهربائية في الجنوب، في بيان الى أنه "تم تداول خبر عن إصابة أحد مستخدمي شركة كهرباء لبنان جرّاء إنفجار محوّل كهربائي في منطقة كفررمان - النبطية"، نافية الخبر ومؤكدة أن "لا علاقة لشركة مراد وموظفيها بالحادثة"، وتهيب بوسائل الإعلام "توخّي الدقّة في نقل الأخبار وتترك للقوى الأمنية أمر فتح تحقيق بالموضوع وكشف ملابسات الحادث".

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