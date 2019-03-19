البطريرك الراعي استقبل سفير كوبا ووفد من اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سفير كوبا في لبنان الكسندر مورغا والذي قال :"تشرفت بزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكانت مناسبة لعرض عدد من النقاط المشتركة بين البلدين ابرزها التنوع الديني والثقافي اللذين يشهدانه لبنان وكوبا ففيهما نجد التعايش المسيحي المسلم وهو ميزة فريدة كذلك يغتني البلدان بحضارة وثقافة عريقة من هنا اهميتهما في هذا العالم"، مشيراً إلى "أنني سعيد لوجودي في لبنان وساعمل على تعزيز العلاقات بين بلدينا ولا سيما في ما يتصل بالشؤون الدينية واهمية توطيد التعاون وتعزيز الصداقات بين شعبنا وابناء الشعب اللبناني".

ثم التقى وفدا من اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان برئاسة النقيب جورج الحاج الذي اشار الى ان "هدف الزيارة هو اطلاع صاحب الغبطة على واقع العمل في القطاع المصرفي، وسط معاناة كبيرة يعيشها موظفو المصارف، ولم يعد مقبولا استمرار هذه المعاناة"، معتبراً أن "هذا الموضوع يستدعي اهتمام المعنيين ومتابعتهم له لإيجاد حل عادل يعطي الموظف المصرفي حقه".

وأشار الى ان "الأزمة باتت على شفير الإنفجار، وليس من مصلحة البلد ان يكون هناك اي تحرك للقطاع المصرفي او عدم استقرار، لذلك ينبغي معالجة موضوعية".