لاريجاني: المؤامرة الاميركية السعودية ضد سوريا باءت بالفشل

أكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني أن "المؤامرة الاميركية السعودية ضد سوريا قد باءت بالفشل، انهم كانوا قد أعدوا للمنطقة مؤامرة كبرى لضمان الهيمنة الصهيونية، ولكنها بفعل المقاومة باءت بالفشل الذريع"، مشيراً إلى أن "مشكلة أميركا اليوم على الساحة الدولية ليست فقط مع الشعب الايراني، بل انها لديها مشكلات مع كل الدول، ولم تنسحب فقط من الاتفاق النووي، فأميركا لديها مشكلة مع الصين، وانسحبت من المعاهدة الصاروخية مع روسية، وانسحبت من معاهدة باريس للمناخ، كما ان لديها مشكلة مؤخرا مع تركيا، وهذا يشير الى عدم مسؤولية الادارة الاميركية وعدم احترامها للأعراف الدولية، وان الانسحاب من الاتفاق النووي، أثبت موضوع عدم جدارة اميركا بالثقة".

ولفت إلى أنه "رغم أن اميركا أعادت فرض الحظر على الشعب الايراني، ولكن العالم رفض هذا الموضوع، وبالطبع قد تكون بعض الشركات لديها بعض التحفظات خوفا من الحظر الاميركي، ولكنكم تشاهدون اليوم اننا لدينا تبادل اقتصادي مع تركيا والصين والدول الاخرى، وقد شاهدتم ان الرئيس الايراني وخلال زيارته الاخيرة الى العراق أبرم عددا من الاتفاقيات".