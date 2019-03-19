رئيس وزراء ليتوانيا يتعهد بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس إذا فاز بالرئاسة

أعلن رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكيفرنيليس أنه سيبحث نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار المقبل، معتبراً أن "نقل السفارة من شأنه أن يمنح زخما جديدا للعلاقات مع إسرائيل في مجالي الأمن والتجارة".

وتابع: "سنبعث بذلك رسالة مفادها أن الولايات المتحدة شريكتنا ليس فقط قولا بل فعلا بالاصطفاف إلى جانبها في مسائل شائكة"، مشدداً على أن "ليتوانيا يجب ألا تخشى التمايز عن جيرانها، معتبرا أن الروابط الثقافية والأمنية تجعل من إسرائيل أحد أقرب حلفاء ليتوانيا".