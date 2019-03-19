لودريان من تونس: انفراجة تدفع نحو التسوية السياسية بليبيا

أكّد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان "وجود عناصر انفراجة نحو الدفع بالتسوية السياسية في ليبيا"، مشيراً إلى أنه "توجد عناصر انفراج نحو الدفع بالتسوية السياسية في ليبيا، في أقرب الآجال خصوصا عقب اجتماع أبوظبي برعاية الأمم المتحدة، والاجتماع الوزاري الثلاثي بالقاهرة لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، لمتابعة المبادرة الرئاسية".

ولفت إلى أن "هذه الزيارة إلى تونس تندرج في إطار المتابعة المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق في عدد من مجالات التعاون الثنائي، وتجسيم سُنّة التشاور بين البلدين الصديقين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، معرباً عن "تقدير تونس للدور المحوري الذي تضطلع به تونس من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة، وخصوصا في ما يتعلق بالملف الليبي".

كما أشار إلى أنه "حرص على اطلاع السبسي على التحركات والجهود الفرنسية التي تتكامل مع المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية في ليبيا".