خارجية روسيا: لا يحق لأحد أن يشير للقيادة الروسية متى وكيف تزور مناطقها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه "بالنسبة لما تضمنته مذكرة الاحتجاج المذكورة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأوكرانية إلى وزارة الخارجية الروسية، نقول بأننا مثل هذه المذكرات نعيدها من دون جواب ورد فعل. ونرغب بالتأكيد على أنه لا يحق لوزارة الخارجية الأوكرانية ولا لأي شخص آخر، الإشارة إلى القيادة الروسية متى وكيف صياغة جدول زيارات المناطق في
وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية على خلفية زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى شبه جزيرة القرم.
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