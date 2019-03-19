غريفيث: تقدم ملموس نحو تنفيذ إعادة الانتشار بالحديدة

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن "هناك تقدما ملموسا نحو تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غربي البلاد"، موضحاً أنه "سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها".

ورحب بهذا التقدم، متطلعا إلى "سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار".